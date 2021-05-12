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Дело листовок с угрозами венгерскому нацменьшинству на Закарпатье: подозреваемые получили домашний арест

Киев • УНН

 • 16802 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Двое задержанных за расклейку листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения в Берегово Закарпатской области по решению суда будут находиться под ночным домашним арестом и носить электронные браслеты. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.

Дело листовок с угрозами венгерскому нацменьшинству на Закарпатье: подозреваемые получили домашний арест

Цитата:

"Береговским районным судом... избраны двум жителям Днепра меры пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток с применением электронных средств контроля. В течение 60 суток подозреваемые не смогут оставлять место своего проживания в определенные часы и выезжать за пределы Днепра", - сообщили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и третьем фигуранту - жителю Киева.

Детали

Накануне мужчинам сообщили о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности с применением угроз (ч. 2 ст. 161 УК Украины).

Как установили правоохранители, мужчины получили предложение от неустановленных пока лиц относительно распространения провокационных листовок в городе Берегово - за это им обещали денежное вознаграждение в 200 долларов США.

"В ночь с 1 на 2 мая они расклеили указанные материалы на входных воротах и заборах жилых зданий в Берегово. Надписи на листовках содержали угрозы венгерскому нацменьшинству, проживающему на Закарпатье, и были направлены на разжигание национальной ненависти в регионе", - отметили в прокуратуре.

Дополнение

С начала года это не первый подобный инцидент. Так, 27 января стало известно, что представители консульства Венгрии в городе Берегово сообщили в полицию о получении письма с угрозами. В обращении консульства говорилось, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще украинцам венгерского происхождения. Полицейские Закарпатья тогда также начали досудебное расследование. Это произошло накануне визита в Украину главы МИД Венгрии Петера Сийярто, и глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба назвал инцидент "дешевыми провокациями".

К слову, тогда "авторы" письма написали его, в частности, допустив 2 ошибки в слове "Украина". Кулеба тогда предположил, что "авторы, очевидно, - за пределами Украины". А в распространенных листовках во время инцидента 2 мая, фото которых распространили местные СМИ, также есть ошибки в написании слов на украинском языке.

Контекст

Отношения Украины и Венгрии в течение последних лет являются напряженными. Венгрия с сентября 2017 года ветирует решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне. Так, Венгрия так и не сняла свое вето на встречи Комиссии Украина-НАТО.

Это происходит в знак протеста против ранее принятого украинского закона "Об образовании", который предусматривает, среди прочего, широкое внедрение украинского государственного языка, включая в учебных заведениях национальных меньшинств.

Будапешт считает, что он ограничивает права около 150 тысяч украинских венгров, живущих на Закарпатье.

С Закарпатьем связаны и другие инциденты. К примеру, в начале декабря 2020 года стало известно об исполнении гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТГ Закарпатской области. Из-за этого было обращение в СБУ.

Кроме того, СБУ провела обыски в благотворительном фонде на Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.

После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Украине "продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства".

Венгрия даже обратилась в ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион - и не раз.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о "запугивании" венгров на Закарпатье спекуляцией.

Добавим, по данным МИД, в течение 2017 года состоялось пять, 2018 года - семь встреч, 2019 года - две и в 2020 году две встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии. В прошлом году - в феврале в Киеве и в мае - в Будапеште.

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