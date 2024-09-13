Спиливали зубы и вырывали ногти: на Харьковщине обнаружили 25 застенков, обустроенных россиянами

Правоохранители обнаружили 25 застенков на Харьковщине, которые обустроили россияне во время оккупации области. Накануне команда Международного уголовного суда в сопровождении прокуроров осмотрела застенки. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Детали

Начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко рассказал представителям МУС, что прокуроры совместно с другими правоохранителями обнаружили 25 застенков на Харьковщине.

Как сообщается, к задержанным применяли пытки, физическое, психологическое и сексуальное насилие. Людей почти не кормили и давали пить только техническую воду. Спиливали зубы, связывали запястья рук и с помощью крана с металлическим крюком поднимали тела людей в воздух, вырывали ногти, применяли ток, который подавался через провода, привязанные к различным частям тела, били резиновыми палками.

Мы рассматриваем и расследуем каждый факт, работаем с пострадавшими, чтобы россия понесла ответственность за издевательства над людьми - подчеркнул Спартак Борисенко.

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В рамках более широкого расследования преступлений россиян, совершенных в Украине, прокуроры МУС собирают и анализируют доказательства пыток гражданских лиц в Харьковской области.

«Наше плодотворное сотрудничество с МУС продолжается. Основное внимание должно быть сосредоточено на преступниках всех уровней, в отношении которых есть достаточно доказательств для привлечения к уголовной ответственности независимо от ранга или должности. Делаем все возможное, чтобы преступники ответили по закону. Все. И это обязательно будет. Вопрос только времени», - отметил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов.

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