Спилювали зуби та виривали нігті: на Харківщині виявили 25 катівень, облаштованих росіянами
Київ • УНН
Правоохоронці знайшли 25 катівень на Харківщині, облаштованих росіянами під час окупації. Затриманих піддавали жорстоким тортурам, включаючи спилювання зубів, виривання нігтів та застосування електроструму.
Правоохоронці виявили 25 катівень на Харківщині, які облаштували росіяни під час окупації області. Напередодні команда Міжнародного кримінального суду в супроводі прокурорів оглянула катівні. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
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Начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко розповів представникам МКС, що прокурори спільно з іншими правоохоронцями виявили 25 катівень на Харківщині.
Як повідомляється, до затриманих застосовували тортури, фізичне, психологічне та сексуальне насильство. Людей майже не годували та давали пити тільки технічну воду. Спилювали зуби, зв’язували зап’ястя рук та за допомогою крану з металевим гаком піднімали тіла людей у повітря, виривали нігті, застосовували струм, який подавався через дроти, прив’язані до різних частин тіла, били гумовими палицями.
Ми розглядаємо та розслідуємо кожний факт, працюємо з постраждалими, щоб росія понесла відповідальність за знущання над людьми
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В рамках більш широкого розслідування злочинів росіян, скоєних в Україні, прокурори МКС збирають та аналізують докази катувань цивільних осіб у Харківській області.
"Наша плідна співпраця з МКС продовжується. Основна увага має бути зосереджена на злочинцях усіх рівнів, щодо яких є достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності незалежно від рангу чи посади. Робимо все можливе, щоб злочинці відповіли за законом. Всі. І це обовʼязково буде. Питання лише часу", – наголосив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов.
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