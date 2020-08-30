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Спикер палаты Конгресса США: Россия активно вмешивается в выборы президента

Киев • УНН

 • 26532 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Россия принимает активные меры для вмешательства в выборы президента США. Об этом заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее совместное заявление с главой комитета по разведке палаты Адамом Шиффом было опубликовано на сайте спикера, передает УНН.

Спикер палаты Конгресса США: Россия активно вмешивается в выборы президента

В своем сообщении политики отреагировали на заявление разведки о прекращении брифингов по безопасности во время выборов, а также относительно вмешательства в избирательный процесс. Отказ от брифингов также подтвердил президент США Дональд Трамп и объяснил, что решение было принято из-за того, что после брифингов происходили утечки секретной информации.

Пелоси и Шифф раскритиковали такую инициативу и заявили, что она демонстрирует желание Трампа и его команды скрыть важную информацию от конгресса и американцев.

“Вместо прозрачности администрация Трампа... уже пыталась продвигать ложную версию об эквивалентности интересов нескольких стран на выборах США. Цели и действия России, Китая и Ирана не совпадают. Только одна страна — Россия — активно принимает меры для того, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить тот результат, который Кремль считает наиболее соответствует его интересам”, — сообщили Пелоси и Шифф.

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Они также назвали отказ от брифингов “шокирующим отречением от законной обязанности держать Конгресс в курсе происходящего”. По мнению политиков, это в том числе измена прав общественности знать, “как иностранные государства пытаются подорвать нашу демократию”.

“Эти данные разведки принадлежат американскому народу, а не агентствам, которые ее хранят. И американский народ имеет право и необходимость знать, что другая страна, Россия, пытается помочь решить, кем должен быть их президент”, — говорится в заявлении.

В США неоднократно обвиняли Россию в намерении повлиять на итог выборов президента, которые назначены на 3 ноября. В феврале газета The New York Times сообщила о докладе разведки, в которой говорилось, что Россия уже начала вмешиваться в выборы 2020 года.

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Позже группа сенаторов-демократов призвала ввести санкции против России за попытки вмешательства в выборы 2020 года.

В мае Министерство внутренней безопасности США и ФБР разослали властям штатов меморандум, в котором говорилось, что Россия может попытаться вмешаться в предстоящие выборы. В документе были описаны восемь тактик, которые, по мнению Вашингтона, Россия может использовать, включая взлом электронных почт и утечка личных переписок.

Москва неоднократно опровергала сообщения о намерениях вмешаться в выборы президента США.

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