Спікер палати Конгресу США: Росія активно втручається у вибори президента

У своєму повідомленні політики відреагували на заяву розвідки про припинення брифінгів з безпеки під час виборів, а також щодо втручання у виборчий процес. Відмова від брифінгів також підтвердив президент США Дональд Трамп і пояснив, що рішення було прийнято через те, що після брифінгів відбувалися витоку секретної інформації.

Пелосі і Шифф розкритикували таку ініціативу та заявили, що вона демонструє бажання Трампа і його команди приховати важливу інформацію від конгресу і американців.

“Замість прозорості адміністрація Трампа... вже намагалася просувати неправдиву версію про еквівалентність інтересів кількох країн на виборах США. Цілі та дії Росії, Китаю та Ірану не збігаються. Тільки одна країна — Росія — активно вживає заходів для того, щоб підірвати президентські вибори і забезпечити той результат, який Кремль вважає найбільш відповідає його інтересам”, — повідомили Пелосі і Шифф.

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Вони також назвали відмову від брифінгів “шокуючим зреченням від законного обов’язку тримати Конгрес в курсі того, що відбувається”. На думку політиків, це в тому числі зрада права громадськості знати, “як іноземні держави намагаються підірвати нашу демократію”.

“Ці дані розвідки належать американському народу, а не агентствам, які її зберігають. І американський народ має право і необхідність знати, що інша країна, Росія, намагається допомогти вирішити, ким повинен бути їх президент”, — йдеться в заяві.

У США неодноразово звинувачували Росію в намірі вплинути на підсумок виборів президента, які призначені на 3 листопада. У лютому газета The New York Times повідомила про доповідь розвідки, в якій йшла мова, що Росія вже почала втручатися у вибори 2020 року.

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Пізніше група сенаторів-демократів закликала ввести санкції проти Росії за спроби втручання у вибори 2020 року.

У травні Міністерство внутрішньої безпеки США і ФБР розіслали владі штатів меморандум, в якому говорилося, що Росія може спробувати втрутитися в майбутні вибори. У документі були описані вісім тактик, які, на думку Вашингтона, Росія може використовувати, включаючи злом електронних пошт і витік особистих листувань.

Москва неодноразово спростовувала повідомлення про наміри втрутитися у вибори президента США.