Спикер Майк Джонсон переизбрался в Палату представителей
Киев • УНН
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон победил на выборах в четвертом округе Луизианы. Он заявил о желании сохранить должность спикера при условии контроля республиканцев над нижней палатой.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон получил поддержку избирателей в четвертом округе штата Луизиана и переизбрался в состав Палаты представителей следующего созыва.
Об этом пишет The Hill, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, Спикер Джонсон опередил республиканца Джошуа Моротта на выборах. Моротт активно выступал за ликвидацию Департамента образования, отмену ObamaCare (Реформа здравоохранения и защиты пациентов в США) и прекращение иностранной помощи для предоставления приоритета внутренним вопросам.
В то же время Джонсон заявил, что хочет продолжать занимать должность спикера, если республиканцы сохранят контроль над нижней палатой, но он не сообщил о своих планах, если Республиканская партия окажется в меньшинстве.
Напомним,
По состоянию на 06:00 по Киевскому времени Дональд Трамп лидирует с 214 голосами против 179 у Камалы Харрис. За каждого из кандидатов проголосовало по 52,120,662 избирателей.