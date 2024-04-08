Спецслужба Латвии проверяет информацию о возможном участии латвийцев в войне в Украине на стороне рф

Служба госбезопасности Латвии (VDD) проверяет информацию о возможном противоправном участии ряда лиц в войне в Украине на стороне вооруженных сил россии. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

Недавно в сети появилось видео, на котором запечатлены двое мужчин, сидящих за столом, в военной форме и в масках. На столе были расставлены коробки с предметами, похожими на тепловизоры.

Отмечается, что один из мужчин, сказав "добрый вечер" на латышском языке, продолжает на русском языке: "Военные-интернационалисты из Прибалтики выражают благодарность "макарычу", рязанскому движению "свои" и спонсорам за предоставленные тепловизоры, и надеемся на растущую антифашистскую тенденцию, которые готовы помочь на фронте".

Второй человек говорит на латышском языке: "Большое спасибо, друзья".

Дополнение

19 февраля 2015 года в Латвии вступили в силу изменения в Уголовный закон, запрещающие противоправное участие в вооруженном конфликте за рубежом.

Напомним

Латвия продлевает ограничения на въезд для граждан россии еще на один год из-за продолжающейся военной агрессии рф в Украине, что представляет угрозу для внутренней безопасности Латвии.



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