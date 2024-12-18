Спецподразделение «КОРД» получило «четверолапого» робота от международных партнеров
Киев • УНН
Спецподразделение «КОРД» получило модернизированный сухопутный дрон BAD-2 robotic с видеокамерой и тепловизором. Робот способен проводить разведку на расстоянии более 2 км, что снижает риск для полицейских во время опасных операций.
Спецподразделение «КОРД» получило модернизированный сухопутный дрон «BAD-2 robotic» от международных партнеров, пишет УНН со ссылкой на МВД.
Детали
«BAD-2 robotic» - робот на четырех „лапах“ оснащен видеокамерой, тепловизором и может управляться дистанционно на расстоянии более 2 км.
Главной функцией робота является разведка на открытой местности и объектах, что значительно снижает риск для полицейских во время опасных операций.
Международная помощь поступила благодаря компании «Criscon 24» и ее представителям Питеру Дэвису и Филиппу Хенцу.
Напомним
Ранее УНН писали, что поддержка Украины странами-участницами Международной коалиции дронов, которую возглавляют Латвия и Великобритания, достигнет 1,8 млрд евро по итогам 2024 года.
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