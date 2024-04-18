Спасатели эвакуировали 15 жителей дома и спасли котика во время пожара в Харькове - ГСЧС

В подвале девятиэтажки в Харькове произошло возгорание. Спасатели вывели на свежий воздух 15 жителей дома, из которых 3 - дети, а также удалось спасти маленького котенка. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Возгорание произошло в подвале девятиэтажки. На момент прибытия работников ГСЧС наблюдалось сильное задымление, которое из подвала распространялось по лестничной клетке. Спасатели вывели на свежий воздух 15 жителей дома, из которых 3 - дети. Кроме того, в задымленном помещении они нашли маленького котенка, который забился в угол. Его сразу вынесли из опасной зоны, спасая жизнь, - говорится в сообщении.

Детали

В ГСЧС отмечали, что в результате пожара никто не пострадал, а причина возникновения возгорания выясняется.

Напомним

Спасатели ликвидировали пожар, возникший на кухне заведения общественного питания на площади Рынок во Львове сегодня около полудня.