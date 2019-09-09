Вспышку гепатита зафиксировали в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 сентября. УНН. На прошлой неделе в Новоархангельском районе Кировоградской области зарегистрировали три случая вирусного гепатита А в одной семье. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра МОЗ, передает УНН.
"Инфицирование произошло контактно-бытовым путем среди членов одной семьи", - говорится в сообщении.
Сейчас специалисты лабораторного центра проводят эпидрасследование, исследуют питьевую воду из колодцев, а также осуществляют лабораторные исследования контактных и медицинское наблюдение за ними.
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Напомним, в Дрогобыче госпитализированы 6 студентов с гепатитом А, которые были на практике в Одессе.