Спалах гепатиту зафіксували на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 вересня. УНН. На минулому тижні у Новоархангельському районі Кіровоградської області зареєстрували три випадки вірусного гепатиту А в одній сім'ї. Про це поінформували в пресслужбі обласного лабораторного центру МОЗ, передає УНН.
"Інфікування відбулося контактно-побутовим шляхом серед членів однієї родини", - йдеться в повідомленні.
Зараз фахівці лабораторного центру проводять епідрозслідування, досліджують питну воду з криниць, а також здійснюють лабораторні обстеження контактних та медичний нагляд за ними.
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Нагадаємо, у Дрогобичі госпіталізовано 6 студентів з гепатитом А, які були на практиці в Одесі.