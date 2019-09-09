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Спалах гепатиту зафіксували на Кіровоградщині

Спалах гепатиту зафіксували на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 вересня. УНН. На минулому тижні у Новоархангельському районі Кіровоградської області зареєстрували три випадки вірусного гепатиту А в одній сім'ї. Про це поінформували в пресслужбі обласного лабораторного центру МОЗ, передає УНН.

"Інфікування відбулося контактно-побутовим шляхом серед членів однієї родини", - йдеться в повідомленні.

Зараз фахівці лабораторного центру проводять епідрозслідування, досліджують питну воду з криниць, а також здійснюють лабораторні обстеження контактних та медичний нагляд за ними.

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Нагадаємо, у Дрогобичі госпіталізовано 6 студентів з гепатитом А, які були на практиці в Одесі.

Українські Національні Новини

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