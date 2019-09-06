Гепатит С дозволили лікувати у дітей з 3 років
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США дозволило лікувати гепатит С у дітей, починаючи з трьохрічного віку, тоді як раніше рекомендували починати лікування хвороби лише з 12 років. Ця рекомендація стане основою для перегляду міжнародних протоколів лікування хвороби у дітей. Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.
“28 серпня 2019 року Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) дозволило лікування гепатиту С у дітей від 3 років препаратами прямої противірусної дії. Таке рішення стосується препаратів з діючими речовинами софосбувір та софосбувір/ледіпасвір”, — повідомили в Центрі.
При цьому в установі уточнили, що завдяки ранньому початку лікування у дітей буде попереджено розвиток серйозних уражень печінки.
Також у МОЗ зазначили, що рекомендація FDA має стати основою для перегляду міжнародних протоколів лікування гепатиту С у дітей.
За даними Центру, для дітей, які мають хронічний вірусний гепатит С з 2 або 3 генотипом, у разі наявності та відсутності цирозу печінки, рекомендовано лікування софосбувіром у комбінації з рибавірином. Тривалість лікування становить 12 або 24 тижні.
Для лікування гепатиту С у дітей з генотипами 1, 4, 5, 6 без цирозу печінки або з компенсованим цирозом рекомендовано використовувати софосбувір/ледіпасвір. Тривалість лікування становить 12 або 24 тижні. У разі наявності декомпенсованого цирозу при цих генотипах — у комбінації з рибавірином. Тривалість лікування становить 12 тижнів.
Нагадаємо, в липні УНН повідомляв, що у регіони розвозять найбільшу за останні роки партію препаратів для хворих на вірусний гепатит C, закуплених за державний кошт.