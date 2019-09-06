Гепатит С дозволили лікувати у дітей з 3 років

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США дозволило лікувати гепатит С у дітей, починаючи з трьохрічного віку, тоді як раніше рекомендували починати лікування хвороби лише з 12 років. Ця рекомендація стане основою для перегляду міжнародних протоколів лікування хвороби у дітей. Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.