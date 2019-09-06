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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 86924 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114829 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106589 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113221 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Гепатит С разрешили лечить у детей с 3 лет

Гепатит С разрешили лечить у детей с 3 лет

Киев  •  УНН

 • 21673 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США позволило лечить гепатит С у детей, начиная с трехлетнего возраста, тогда как ранее рекомендовали начинать лечение болезни только с 12 лет. Эта рекомендация станет основой для пересмотра международных протоколов лечения болезни у детей. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.

“28 августа 2019 года Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) разрешило лечение гепатита С у детей от 3 лет препаратами прямого противовирусного действия. Такое решение касается препаратов с действующими веществами софосбувир и софосбувир/ледипасвир”, — сообщили в Центре.

При этом в учреждении уточнили, что благодаря раннему началу лечения у детей будет предотвращено развитие серьезных поражений печени.

Также в Минздраве отметили, что рекомендация FDA должна стать основой для пересмотра международных протоколов лечения гепатита С у детей.

По данным Центра, для детей, имеющих хронический вирусный гепатит С со 2 или 3 генотипом, при наличии и отсутствии цирроза печени, рекомендовано лечение софосбувир в комбинации с рибавирином. Продолжительность лечения составляет 12 или 24 недели.

Для лечения гепатита С у детей с генотипами 1, 4, 5, 6 без цирроза печени или с компенсированным циррозом рекомендуется использовать софосбувир/ледипасвир. Продолжительность лечения составляет 12 или 24 недели. При наличии декомпенсированного цирроза при этих генотипах — в комбинации с рибавирином. Продолжительность лечения составляет 12 недель.

Напомним, в июле УНН сообщал, что в регионы развозят крупнейшую за последние годы партию препаратов для больных вирусным гепатитом C, закупленных за государственные средства.

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