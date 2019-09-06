Гепатит С разрешили лечить у детей с 3 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США позволило лечить гепатит С у детей, начиная с трехлетнего возраста, тогда как ранее рекомендовали начинать лечение болезни только с 12 лет. Эта рекомендация станет основой для пересмотра международных протоколов лечения болезни у детей. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.
“28 августа 2019 года Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) разрешило лечение гепатита С у детей от 3 лет препаратами прямого противовирусного действия. Такое решение касается препаратов с действующими веществами софосбувир и софосбувир/ледипасвир”, — сообщили в Центре.
При этом в учреждении уточнили, что благодаря раннему началу лечения у детей будет предотвращено развитие серьезных поражений печени.
Также в Минздраве отметили, что рекомендация FDA должна стать основой для пересмотра международных протоколов лечения гепатита С у детей.
По данным Центра, для детей, имеющих хронический вирусный гепатит С со 2 или 3 генотипом, при наличии и отсутствии цирроза печени, рекомендовано лечение софосбувир в комбинации с рибавирином. Продолжительность лечения составляет 12 или 24 недели.
Для лечения гепатита С у детей с генотипами 1, 4, 5, 6 без цирроза печени или с компенсированным циррозом рекомендуется использовать софосбувир/ледипасвир. Продолжительность лечения составляет 12 или 24 недели. При наличии декомпенсированного цирроза при этих генотипах — в комбинации с рибавирином. Продолжительность лечения составляет 12 недель.
Напомним, в июле УНН сообщал, что в регионы развозят крупнейшую за последние годы партию препаратов для больных вирусным гепатитом C, закупленных за государственные средства.