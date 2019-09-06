Гепатит С разрешили лечить у детей с 3 лет

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США позволило лечить гепатит С у детей, начиная с трехлетнего возраста, тогда как ранее рекомендовали начинать лечение болезни только с 12 лет. Эта рекомендация станет основой для пересмотра международных протоколов лечения болезни у детей. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.