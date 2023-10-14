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SpaceX запустит спутниковую связь Starlink для смартфонов

SpaceX запустит спутниковую связь Starlink для смартфонов

Киев • УНН

 • 454522 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. SpaceX обнародовала рекламу будущей услуги «Starlink Direct to Cell», которая планирует предложить сотовое подключение к «имеющимся телефонам LTE» через спутник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали 

Отмечается, что сначала услуга будет ограничена службами текстовых сообщений в 2024 году, а функции голоса и данных будут доступны в 2025 году, а также поддержка устройств IoT.

«Direct to Cell работает с нынешними телефонами LTE везде, где видно небо. Не нужно менять аппаратное обеспечение, прошивку или специальные приложения, что обеспечивает плавный доступ к тексту, голосу и данным», – говорится на вебсайте SpaceX.

Космическая компания Илона Маска объявила о планах по услуге в прошлом году вместе с американским партнером T-Mobile. Сервис, вероятно, будет относительно медленным по привычным стандартам, со скоростью от двух до четырех мегабит в секунду, но его преимущество будет в широте покрытия. В прошлогоднем пресс-релизе T-Mobile говорится, что услуга будет доступна «практически повсюду в континентальной части США, на Гавайях, в частях Аляски, Пуэрто-Рико и в территориальных водах, даже за пределами сигнала сети T-Mobile».

Напомним

Компания SpaceX Илона Маска подписала первое соглашение с Космическими силами США. Соглашение рассчитано на год и предусматривает предоставление спутниковой связи военным с помощью системы Starshield.

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