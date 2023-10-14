SpaceX запустить супутниковий зв’язок Starlink для смартфонів

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Зазначається, що спочатку послуга буде обмежена службами текстових повідомлень у 2024 році, а функції голосу та даних будуть доступні у 2025 році, а також підтримка пристроїв IoT.

«Direct to Cell працює з теперішніми телефонами LTE скрізь, де видно небо. Не потрібно змінювати апаратне забезпечення, прошивку чи спеціальні додатки, що забезпечує плавний доступ до тексту, голосу та даних», – йдеться на вебсайті SpaceX.

Космічна компанія Ілона Маска оголосила про плани щодо послуги минулого року разом із американським партнером T-Mobile. Сервіс, імовірно, буде відносно повільним за звичними стандартами, зі швидкістю від двох до чотирьох мегабіт на секунду, але його перевага буде в широті покриття. У минулорічному пресрелізі T-Mobile говориться, що послуга буде доступна «практично всюди в континентальній частині США, на Гаваях, у частинах Аляски, Пуерто-Ріко та в територіальних водах, навіть за межами сигналу мережі T-Mobile».

Нагадаємо

Компанія SpaceX Ілона Маска підписала першу угоду з Космічними силами США. Угода розрахована на річ і передбачає надання супутникового зв'язку військовим за допомогою системи Starshield.