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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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SpaceX запустила Starship: Трамп наблюдал за историческим шестым полетом: Трамп наблюдал за историческим шестым полетом

Киев  •  УНН

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SpaceX совершила шестой испытательный полет ракеты Starship с космодрома в Техасе. Целью полета был облет Земли с последующим приземлением в Индийском океане через 1,5 часа.

Американская космическая компания SpaceX успешно провела шестой испытательный полет ракеты Starship, состоявшийся с космодрома компании в штате Техас. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

На этот раз ракета-носитель Super Heavy не планировала возвращаться к своей спроектированной зоне приземления на Земле, как это было в предыдущих испытаниях. По информации SpaceX, основной целью этого полета был облет ракеты Starship вокруг Земли, с последующим приземлением в Индийском океане примерно через полтора часа после старта.

Отметим, что во время запуска на космодроме присутствовал будущий кандидат в президенты США Дональд Трамп. Его визит вызвал дополнительное внимание, учитывая финансовую поддержку, которую миллиардер Илон Маск оказывает Трампу в рамках его предвыборной кампании.

SpaceX запустил 20 спутников Starlink, в том числе 13 с возможностью Direct to Cell18 нояб. 2024, 15:15 • 15287 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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