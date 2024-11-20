SpaceX запустила Starship: Трамп наблюдал за историческим шестым полетом: Трамп наблюдал за историческим шестым полетом

Американская космическая компания SpaceX успешно провела шестой испытательный полет ракеты Starship, состоявшийся с космодрома компании в штате Техас. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

На этот раз ракета-носитель Super Heavy не планировала возвращаться к своей спроектированной зоне приземления на Земле, как это было в предыдущих испытаниях. По информации SpaceX, основной целью этого полета был облет ракеты Starship вокруг Земли, с последующим приземлением в Индийском океане примерно через полтора часа после старта.

Отметим, что во время запуска на космодроме присутствовал будущий кандидат в президенты США Дональд Трамп. Его визит вызвал дополнительное внимание, учитывая финансовую поддержку, которую миллиардер Илон Маск оказывает Трампу в рамках его предвыборной кампании.

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