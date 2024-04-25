В захваченном Бердянске оккупационная власть заставляет школьников в рамках советского субботника убирать внешкольные территории. Впрочем, субботник растянулся практически на неделю. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Во временно оккупированном городе Бердянск, что на побережье Азовского моря, враг все чаще привлекает к советскому субботнику школьников.

Следовательно, уборка территорий учебных заведений превратилось в длительный процесс, который длится уже практически неделю. Ученики, кроме прилегающих к школам территорий, вынуждены убирать также площади, лежащие за пределами школьных площадок.

Все проходит как в старые добрые совковые времена - показуха и нежелание учеников делать бессодержательный труд. В общем, все сводится к масштабной фотосессии с соответствующим инструментарием - Центр национального сопротивления.

Напомним

Проблема антисанитарии на захваченных территориях Украины остается нерешенной. В частности, в городах и селах, находящихся под оккупацией, нехватка дворников и работников жилищно-коммунального хозяйства достигает критических уровней, превышая более 80 процентов.

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