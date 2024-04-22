Оккупационные власти Бердянска не вывозят мусор из города: улицы захламлены грязью - глава МВА

Оккупационные власти Бердянска не могут организовать работу коммунальных служб в городе, поэтому на улицах неделями стоит не вывезенный мусор. Об этом рассказала руководитель Бердянской МВА Виктория Галицина в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По словам руководительницы МВА, горожане продолжают жаловаться на мусорный коллапс в своих дворах.

Несмотря на пропагандистские ролики о работе оккупационной администрации, за кадром во всех районах города накапливается "грязная правда".

На оккупированных территориях из-за нехватки коммунальщиков проблемы с вывозом мусора - Центр нацсопротивления

Проблема захламления бердянских дворов и вывоза мусора остается и лишь обостряется. В частности, на ул. Центральной следующая картина: полные контейнеры и антисанитария.

Вот такой вид из окон на улице Центральной. Один контейнер вывозит "Зевс" и два дома на Свободы, 60, не знаю, кто в них. Но, проблема в том, что магазины также несут сюда свои коробки, на замечания не реагируют. А уже становится жарко и чего нам дальше ждать? Полчище крыс? Кто за этот бардак будет отвечать? - приводит Галицина комментарий одной из местных.

По ее словам, подобная ситуация наблюдается по всему городу. Оккупанты полностью игнорируют недовольство людей

Напомним

В Центре национального сопротивления заявили, что несанкционированные свалки и строительные отходы заполонили временно оккупированную Донецкую область.