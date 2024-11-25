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Соучредители "Конкорда" Елена и Юлия Соседки доказали в судах, что НБУ незаконно ликвидировал их банк

Соучредители "Конкорда" Елена и Юлия Соседки доказали в судах, что НБУ незаконно ликвидировал их банк

Киев  •  УНН

 • 5722 просмотра

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Суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение НБУ о ликвидации банка «Конкорд». Сестры Соседки доказали отсутствие нарушений банка, однако процесс ликвидации остается безвозвратным.

Соучредители банка "Конкорд" Елена и Юлия Соседки получили судебные решения, которыми признаны незаконными отзыв банковской лицензии и ликвидация финансового учреждения. Об этом говорится в видео, которое опубликовала Елена Соседка, пишет УНН.

"Елена и Юлия Соседки подали заявления о преступных действиях должностных лиц, которые уже стали предметом уголовного производства. Они уже доказали в судах (речь идет о первой и апелляционной инстанции - ред.), что решение о ликвидации "Конкорда" незаконно. Они имеют результаты экспертиз и другие судебные решения, которые доказывают отсутствие нарушений банка, против них нет ни одного уголовного производства", - говорится в видео, опубликованном на странице Елены Соседки в Facebook.

Отмечается, что Национальный банк Украины 1 августа 2023 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Конкорда", ссылаясь на нарушения в виде "мискодинга". Это - некорректное кодирование транзакций после легализации азартных игр в Украине. Однако, "Конкорд" постоянно выполнял требования международных платежных систем Mastercard и Visa и не имел штрафов или замечаний за последние два года.

"Например, "Конкорд" еще за два года до решения Нацбанка ограничил P2P-транзакции через API, оставив эту функцию только в своем приложении. Несмотря на это, санкции были применены только к "Конкорду", а другие банки, которых также обвиняли в мискодинге, остались без внимания НБУ", - отмечается в видео.

Напомним

Ранее стало известно, что акционеры "Конкорда" обжаловали в суде решение Национального банка Украины о выводе банка с рынка. Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение НБУ об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Однако украинское законодательство выписано таким образом, что процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым. 

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов у финучреждения хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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