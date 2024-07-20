Соседи языковеда Ирины Фарион, которая умерла в больнице после покушения, рассказали, что неизвестный, который совершил в нее выстрел, в течение нескольких недель перед убийством следил за ней, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

"Она вышла из дома с чемоданом, ждала такси. И тут такое произошло. Слышу: бабах! Смотрю, а он убежал, побежал туда в тоннель. За дом, за дом, туда на Варшавскую. А она лежит. Все. Как раз машина приехала и звонит, а тут она уже лежит. Трубки не поднимет. Женщина-соседка думала поднимет и скажет, но телефон что-то не работал. Здесь мужчина руки мыл возле машины и я говорю ему: "Бегите". Он бы был его догнал. Не знаю, он вызвал "скорую", - рассказала соседка Фарион Мария Бабюк.

Она отметила, что в течение нескольких недель этот человек следил за подъездом, где живет Ирина Фарион.

"Он здесь две недели наблюдал и только смотрел сюда. Он здесь был каждый день с позапрошлой недели. Каждый день в 10 часов он здесь сидел на лавочке. Здесь к нему подходили соседи, спрашивали: "Как ты здесь сидишь, есть не хочешь, пить?" Говорил, что пообедал. Спрашивают его: "Откуда ты?" Говорит: "Из Тернополя". Я с ним ничего не говорила. Что я имею к нему?" - отметила Мария.

Другая соседка рассказала, что несмотря на то, что мужчину регулярно видели, описать его трудно, ведь он постоянно был в закрытой одежде, шляпе, очках, а также в красных перчатках.

"Такая интуиция была, что что-то должно быть. Я даже к двум соседям подошла и обратила на него внимание, говорю, что-то не так, потому что он очень долго здесь сидит, наблюдает. Вот так все закончилось трагедией. У него был странный образ, был замаскирован. Он сделал все, чтобы его никто не узнал. Головной убор, очки, мне казалось, что те очки такие, как люди ходят в горы. Его трудно было узнать. Он молодой парень. Поведение его было такое... он не нервничал, сидел спокойно, нога на ногу. Еще я увидела, у него такие манипуляции были - по-разному он те руки складывал, возможно, затерпли, и он разминал их. Мне это не понравилось. Это не нормальное поведение", - рассказала соседка Тамара Шевченко.

Она добавила, что в день убийства видела также этого человека.

"Вчера я шла с работы по Варшавской по одной стороне, а он по параллельной. Это было где-то полшестого. Он пришел, сел на скамейку и весь взгляд в ту сторону. Только. Меня удивило: площадка, люди, а он никуда не смотрит, только туда. Там жила Фарион. У меня было впечатление, что он кого-то пасет, выслеживает", - добавила соседка.

Также еще один сосед, который отказался назвать свое имя, вспоминает, что неоднократно видел мужчину, который приходил во двор.

"Он странный: кроссовки, носки, спортивные штаны, кофта, очки. Жара на улице, а он сидит так. И всегда: шляпа и очки, в шестой подъезд втыкал прямо", - рассказал сосед.

Напомним

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

В больнице Ирина Фарион умерла.

Полиция имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.

На утро полицейские совместно с сотрудниками СБУ проводят комплекс мероприятий по задержанию злоумышленника, который застрелил Фарион. Правоохранители опрашивают очевидцев, проверяют информацию, изучают видео с камер наблюдения и осуществляют другие мероприятия для установления личности злоумышленника, его местонахождение.

Прощание с языковедом Ириной Фарион состоится 21 июля в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове, похороны состоятся на следующий день, 22 июля, похоронят общественного деятеля на Лычаковском кладбище во Львове.