Сообщено о ракетной угрозе над Днепропетровской и Запорожской областями

Выдавали справки уклонистам: в Виннице будут судить должностных лиц ТЦК

Преступную группу создал офицер отделения призыва ТЦК и СП, в нее вошли 2 члена военно-врачебной комиссии и один гражданский. Стоимость одной справки составляла 4 тыс. долларов США