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Сегодня проведут жеребьевку стартового раунда розыгрыша Кубка Украины сезона-2020/2021

Киев • УНН

 • 11638 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня, 21 августа, в Киеве в Доме футбола состоится жеребьевка стартового раунда розыгрыша Кубка Украины сезона-2020/2021. Об этом сообщили на сайте Украинской ассоциации футбола, передает УНН.

Сегодня проведут жеребьевку стартового раунда розыгрыша Кубка Украины сезона-2020/2021

За процедурой жеребьевки можно будет наблюдать онлайн на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Начало - в 16.00.

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"Отметим, что из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и по просьбе клубов во время жеребьевки, по решению Дирекции по проведению Кубка Украины-2020/2021, будут использовать географический принцип посева. Его детали определятся непосредственно перед процедурой по итогам Конференции ПФЛ, которая состоится завтра, и на которой будет утвержден состав участников первой и второй лиг", - сообщает УАФ.

Как писал УНН, клубы УПЛ поддержали создание собственного телеканала Премьер-лиги.

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