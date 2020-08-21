Сьогодні проведуть жеребкування стартового раунду розіграшу Кубка України сезону-2020/2021
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні, 21 серпня, у Києві в Будинку футболу відбудеться жеребкування стартового раунду розіграшу Кубка України сезону-2020/2021. Про це повідомили на сайті Української асоціації футболу, передає УНН.
За процедурою жеребкування можна буде спостерігати онлайн на YouTube-каналі Української асоціації футболу.
Початок — о 16.00.
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"Відзначимо, що через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19 та за проханням клубів під час жеребкування, за рішенням Дирекції з проведення Кубку України-2020/2021, використовуватимуть географічний принцип посіву. Його деталі визначаться безпосередньо перед процедурою за підсумками Конференції ПФЛ, яка відбудеться завтра, і на якій буде затверджено склад учасників першої та другої ліг", - повідомляє УАФ.
Як писав УНН, клуби УПЛ підтримали створення власного телеканалу Прем'єр-ліги.