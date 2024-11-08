Собирался переплывать Тысу с раненой рукой: пограничники задержали нарушителя
Киев • УНН
36-летний мужчина порезал руку, пытаясь преодолеть заградительный забор на границе. Пограничники догнали нарушителя в реке, оказали медицинскую помощь и составили протокол.
Пограничники задержали харьковчанина, который, пытаясь преодолеть заградительный забор, чтобы незаконно пересечь границу, порезал руку. Нарушителя догнали уже в реке, оказали первую помощь и составили протокол. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.
"36-летний харьковчанин порезал руку, когда пытался преодолеть заградительный забор. Во время этой попытки его обнаружили пограничники. Требование правоохранителей остановиться мужчина проигнорировал и бросился бежать. Его догнали, когда он уже был в воде", - говорится в сообщении.
Пограничники оказали нарушителю первую помощь и вызвали скорую. За попытку незаконного пересечения границы на мужчину впоследствии составили протокол.
Напомним
Вблизи границы Украины с Румынией обнаружили тело мужчины с Черниговщины, предполагается, что погибший пытался нелегально пересечь границу, его тело пролежало в лесу не один месяц.