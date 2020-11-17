Снег на востоке и до 6° мороза: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. На востоке Украины во вторник, 17 ноября, ожидается снег, температура ночью будет понижаться до 6 градусов мороза. На остальной территории Украины без существенных осадков, днем - до 11 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, сегодня в восточных областях снег, на дорогах гололедица, температура ночью и днем 1-6° мороза.
На остальной территории без существенных осадков, днем на западе и юго-западе небольшой дождь, в Житомирской и Киевской областях небольшой мокрый снег; температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в западных областях и в Одесской области ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.
В Киевской области сегодня без осадков, вечером небольшой мокрый снег. Температура ночью 1-4° мороза, днем около 0°.
Напомним, нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года.