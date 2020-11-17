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Сніг на сході і до 6° морозу: прогноз погоди на сьогодні

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. На сході України у вівторок, 17 листопада, очікується сніг, температура вночі знижуватиметься до 6 градусів морозу. На решті території України без істотних опадів, вдень - до 11 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, сьогодні у східних областях сніг, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень 1-6° морозу.

На решті території без істотних опадів, вдень на заході та південному заході невеликий дощ, на Житомирщині та Київщині невеликий мокрий сніг; температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у західних областях та на Одещини вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

На Київщині сьогодні без істотних опадів, ввечері невеликий мокрий сніг. Температура вночі 1-4° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, цьогорічний жовтень у столиці побив температурний рекорд 1881 року.

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