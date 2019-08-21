Снеки Рыбалок: апелляционное рассмотрение уголовного производства состоится в сентябре
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Через месяц - 17 сентября - в Полтавском апелляционном суде состоится апелляционное рассмотрение уголовного производства по делу по факту пособничества в финансировании терроризма. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Как известно, 29 марта 2018 года Заречный суд города Сумы вынес обвинительный приговор одному из менеджеров ООО "Снек экспорт" Юрию Джабраилову "за пособничество финансированию терроризма".
По данным реестра, Джабраилов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма - ред.) и на основании ст. 69 УК Украины назначено ему наказание в виде штрафа в размере 8800 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 149 600 грн и "без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискации имущества".
Апелляционное производство по делу было открыто 31 мая 2019 года.
Подготовка к апелляционному рассмотрению в уголовном производстве была проведена 10 июня, в Полтавском апелляционном суде. Апелляционное рассмотрение уголовного производства в отношении Джабраилова назначено на 17 сентября этого года.
Отметим, что ООО "Снек экспорт" принадлежит отцу бывшего радикала и нардепа Сергея Рыбалки и входит в семейную группу компаний по производству и реализации снековой продукции.
А по данным следователей СБУ и суда, именно ООО "Снек экспорт" подписывало "соглашения" с контрагентами на территории, подконтрольной "ЛНР".
Более того, прокуроры по делу (по факту пособничества терроризму - ред.) предоставили доказательства смс-переписки топ-менеджеров ООО "Снек экспорт" по вопросам поставок снеков в ОРДЛО.
Напомним, как писал УНН, в ГБР пока не разглашают подробностей уголовного производства по парижской квартире Рыбалки.