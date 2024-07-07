Киев • УНН
Новый министр обороны Великобритании Джон Хили, находясь с визитом в Одессе, пообещал увеличить военную поддержку Украине, включая четверть миллиона боеприпасов, 90 противотанковых ракет Brimstone, артиллерийские орудия, машины для разминирования, лодки, бульдозеры и помощь в производстве большего количества снарядов.
Новый министр обороны Британии Джон Гили, который сегодня находится с визитом в Одессе, пообещал усилить поддержку Украины и анонсировал новый пакет военной поддержки.
Детали
Гили встретился с президентом Зеленским и со своим коллегой министром обороны Рустемом Умеровым. По итогам встречи он заверил, что Великобритания предоставит новый пакет поддержки стране, включая больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone.
Отмечается, что после вступления в должность министр обороны немедленно попросил предоставить Украине дополнительную поддержку. В частности новый пакет включает:
Джон Хили также поручил официальным лицам обеспечить, чтобы обещанный в апреле пакет военной помощи был ускорен и доставлен Украине в полном объеме в течение следующих 100 дней.
Напомним,
В воскресенье, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Нидерландов в Одессе и министром обороны Британии. По его словам, сегодня "наше государство получило больше возможностей".