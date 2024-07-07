Новый министр обороны Британии Джон Гили, который сегодня находится с визитом в Одессе, пообещал усилить поддержку Украины и анонсировал новый пакет военной поддержки.

Детали

Гили встретился с президентом Зеленским и со своим коллегой министром обороны Рустемом Умеровым. По итогам встречи он заверил, что Великобритания предоставит новый пакет поддержки стране, включая больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone.

Отмечается, что после вступления в должность министр обороны немедленно попросил предоставить Украине дополнительную поддержку. В частности новый пакет включает:

Четверть миллиона боеприпасов 50 калибра

90 противоброневых ракет Brimstone

50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций

40 машин для разминирования

10 артиллерийских орудий AS-90

61 бульдозер для помощи в строительстве оборонительных позиций

Поддержка ранее подаренных AS-90, включая 32 новых ствола и критически важные запасные части, которые помогут Украине выпустить еще 60 000 155-мм снарядов

Джон Хили также поручил официальным лицам обеспечить, чтобы обещанный в апреле пакет военной помощи был ускорен и доставлен Украине в полном объеме в течение следующих 100 дней.

Напомним,

В воскресенье, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Нидерландов в Одессе и министром обороны Британии. По его словам, сегодня "наше государство получило больше возможностей".