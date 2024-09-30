СМИ сообщают, что в Вашингтоне откроют «посольство российской оппозиции»

В Вашингтоне откроют "посольство российской оппозиции". Для него покупают особняк, который обошелся предыдущим владельцам в 1,9 млн долларов. Как передает УНН, об этом сообщает "Система" - проект "Радио свободы".

Детали

В сообщении говорится, что в ноябре 2024 года в столице США появится "представительство сопротивления путинскому режиму". Планы открытия своеобразного "посольства российской оппозиции" изданию подтвердил, в том числе, будущий директор представительства Алексей Собченко. Он рассказал, что на английском проект будет называться Free Peoples of Russia House (Дом свободных народов россии), а по-русски – "Вашингтонский обком".

Сообщается, что "представительство" создается по инициативе отдельных членов "Съезда народных депутатов" – это одно из политических объединений российских оппозиционеров-эмигрантов. Председатель "Съезда" – экс-депутат российской госдумы Илья Пономарев.

Представительство будет расположено в отдельном особняке в двух кварталах от Капитолия. Здание покупают на деньги спонсоров (их имена и сумму сделки не раскрывают). Исходя из данных американских реестров недвижимости, в 2020 году этот дом был продан за 1,9 млн долларов, нынешняя сделка в реестрах пока не отражена.

По описанию Собченко, это будет "альтернативное российское посольство". Перед ним поставят три флага: бело-сине-белый (его используют некоторые российские оппозиционеры после начала полномасштабной войны в Украине), флаг Евросоюза и флаг НАТО – по мнению учредителей проекта, это будущие партнеры россии после свержения режима путина.

Планируется, что дом будет открыт ежедневно, в нем будут проходить регулярные мероприятия российской оппозиции. Первое публичное мероприятие запланировано после выборов президента США: в "посольстве" организуют дебаты между представителями демократов и республиканцев на тему "политика новой администрации в отношении войны в Украине".

Отмечается, что создатели рассчитывают, что в дом будут приходить американские чиновники, конгрессмены, люди, которые готовят решения, и "посольство" станет местом, где они смогут больше узнавать о россии.

Создатели проекта уверяют, что пока не вели конкретных переговоров о совместной работе в рамках этого "посольства" с другими представителями российских оппозиционных сил в изгнании, такими как Фонд борьбы с коррупцией или структуры Михаила Ходорковского. Однако они надеются, что в будущем к работе присоединятся и другие оппозиционеры в изгнании.

Дополнение

Напомним, что переданные США российские оппозиционеры призвали Запад ослабить санкции против рф.

На фоне этих заявлений, глава Офиса Президента Андрей Ермак отмечал, что общей целью всех россиян должно быть освобождение рф от безумного диктатора путина и его режима, а не борьба с санкциями.

В 2023 году президент Владимир Зеленский заявлял, что оппозиции в россии не существует. В Украине видят оппозицию, которая условна или искусственна, имеющая с путиным одинаковое видение.

Байден встретился с российским оппозиционером Кара-Мурзой после его освобождения из российской тюрьмы