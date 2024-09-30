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ЗМІ повідомляють, що у Вашингтоні відкриють "посольство російської опозиції"

ЗМІ повідомляють, що у Вашингтоні відкриють "посольство російської опозиції"

Київ • УНН

 • 13951 перегляди

У Вашингтоні планують відкрити "представництво опору путінському режиму". Проєкт розташовуватиметься в особняку неподалік від Капітолія.

У Вашингтоні відкриють "посольство російської опозиції". Для нього купують особняк, який обійшовся попереднім власникам у 1,9 млн доларів. Як передає УНН, про це повідомляє "Система" - проєкт "Радіо свободи".

Деталі

У повідомленні йдеться, що в листопаді 2024 року в столиці США з'явиться "представництво опору путінському режиму". Плани відкриття своєрідного "посольства російської опозиції" виданню підтвердив, зокрема, майбутній директор представництва Олексій Собченко. Він розповів, що англійською проєкт називатиметься Free Peoples of Russia House (Дім вільних народів Росії), а російською - "Вашингтонский обком".

Повідомляється, що "представництво" створюється за ініціативою окремих членів "Съезда народных депутатов" - це одне з політичних об'єднань російських опозиціонерів-емігрантів. Голова "Съезда" - екс-депутат російської держдуми Ілля Пономарьов.

Представництво буде розташоване в окремому особняку за два квартали від Капітолія. Будівлю купують на гроші спонсорів (їхні імена та суму угоди не розкривають). Виходячи з даних американських реєстрів нерухомості, 2020 року цей будинок продали за 1,9 млн доларів, нинішньої угоди в реєстрах поки не відображено.

За описом Собченка, це буде "альтернативне російське посольство". Перед ним поставлять три прапори: біло-синьо-білий (його використовують деякі російські опозиціонери після початку повномасштабної війни в Україні), прапор Євросоюзу і прапор НАТО - на думку засновників проєкту, це майбутні партнери росії після повалення режиму путіна.

Планується, що будинок буде відкрито щодня, у ньому відбуватимуться регулярні заходи російської опозиції. Перший публічний захід заплановано після виборів президента США: у "посольстві" організують дебати між представниками демократів і республіканців на тему "Політика нової адміністрації щодо війни в Україні".

Зазначається, що творці розраховують, що в будинок приходитимуть американські чиновники, конгресмени, люди, які готують рішення, і "посольство" стане місцем, де вони зможуть більше дізнаватися про росію.

Творці проєкту запевняють, що поки що не вели конкретних переговорів щодо спільної роботи в рамках цього "посольства" з іншими представниками російських опозиційних сил у вигнанні, як-от Фонд боротьби з корупцією або структури Михайла Ходорковського. Однак вони сподіваються, що в майбутньому до роботи приєднаються й інші опозиціонери у вигнанні.

Доповнення

Нагадаємо, що передані США російські опозиціонери закликали Захід послабити санкції проти рф. На тлі цих заяв, глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголошував, що спільною метою всіх росіян має бути звільнення рф від божевільного диктатора путіна і його режиму, а не боротьба з санкціями.

У 2023 році президент Володимир Зеленський заявляв, що опозиції в росії не існує. В Україні бачать опозицію, яка умовна або штучна, що має з путіним однакове бачення.

Байден зустрівся з російським опозиціонером Кара-Мурзою після його звільнення з російської в'язниці16.08.2024, 14:36 • 16243 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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