Смертельное отравление угарным газом в частном доме Киева: что произошло
Киев • УНН
В частном доме Соломенского района Киева из-за нарушения эксплуатации газового котла погибли три человека. Также В Николаеве при пожаре в квартире погибли еще три человека.
В Киеве в одном из частных домов Соломенского района, в результате отравления угарным газом, погибли три человека, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
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Трагедия произошла вследствие нарушения правил эксплуатации газового котла. Также, в ГСЧС заявили о чрезвычайной ситуации в одной из квартир города Николаев. Там во время пожара погибли три человека.
Причины возгорания устанавливаются. Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности, пользуясь обогревательными приборами, газовыми котлами и печным отоплением.
Напомним
В четырехэтажном коттедже в Шевченковском районе Киева произошел пожар, во время которого спасли 11 человек. Один человек получил травмы, а ребенка эвакуировали через окно четвертого этажа.