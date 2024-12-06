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Смертельное отравление угарным газом в частном доме Киева: что произошло

Смертельное отравление угарным газом в частном доме Киева: что произошло

Киев  •  УНН

 • 2305 просмотра

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В частном доме Соломенского района Киева из-за нарушения эксплуатации газового котла погибли три человека. Также В Николаеве при пожаре в квартире погибли еще три человека.

В Киеве в одном из частных домов Соломенского района, в результате отравления угарным газом, погибли три человека, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

детали

Трагедия произошла вследствие нарушения правил эксплуатации газового котла. Также, в ГСЧС заявили о чрезвычайной ситуации в одной из квартир города Николаев. Там во время пожара погибли три человека.

Причины возгорания устанавливаются. Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности, пользуясь обогревательными приборами, газовыми котлами и печным отоплением.

Напомним 

В четырехэтажном коттедже в Шевченковском районе Киева произошел пожар, во время которого спасли 11 человек. Один человек получил травмы, а ребенка эвакуировали через окно четвертого этажа. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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