Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнему водителю Infiniti сегодня планируют объявить подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Правоохранители планируют сегодня объявить подозрение 16-летнему водителю Infiniti, который был задержан из-за причинения смертельной автоаварии в Харькове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко.
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“Сегодня планируется объявление подозрения”, — сказал Чубенко.
Раньше
В Харькове на бешеной скорости столкнулись два автомобиля.
Впоследствии полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в причинении смертельной автоаварии в Харькове.