Смертельна ДТП у Харкові: 16-річному водію Infiniti сьогодні планують оголосити підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Правоохоронці планують сьогодні оголосити підозру 16-річному водію Infiniti, якого затримали через спричинення смертельної автоаварії у Харкові. Про це повідомляє УНН із посиланням на прессекретаря прокуратури Харківської області Дмитра Чубенко.
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“Сьогодні планується оголошення підозри”, — сказав Чубенко.
Раніше
У Харкові на шаленій швидкості зіткнулися два автомобілі.
Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, якого підозрюють у спричиненні смертельної автоаварії у Харкові.