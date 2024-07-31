Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на смерть защитника Украины Александра Ищенко в российском плену и обратился с письмом к уполномоченному по правам человека в рф, передает УНН.

"Узнал о смерти защитника Мариуполя 55-летнего Александра Ищенко, которого россияне судили по надуманной статье и удерживали в следственном изоляторе на территории рф.

По словам дочери Защитника Украины, он умер 9 дней назад. Однако украинскую сторону никто об этом официально не сообщил. Также не было официального сообщения о причине смерти гражданина Украины.

Поэтому с немедленным письмом обратился к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы она разобралась в трагической смерти военнопленного, которого удерживала российская сторона, и сообщила мне обстоятельства и причину смерти Александра Ищенко", - написал Лубинец в Telegram.

Кроме того, омбудсмен дополнительно сообщил о трагедии МККК и ООН, чтобы организации зафиксировали факт гибели военнопленного и обратили внимание на условия содержания украинских пленных защитников.

"Украина требует, чтобы рф неуклонно придерживалась Женевских конвенций - оказывала необходимую медицинскую помощь, создала смешанную медицинскую комиссию, чтобы это позволило репатриировать всех тяжелобольных и тяжелораненых", - добавил Лубинец.

Добавим

Кроме того, омбудсмен напомнил, что в соответствии со ст. 12 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, военнопленные находятся в руках вражеского государства, а не отдельных лиц или воинских частей, которые взяли их в плен. Независимо от ответственности, которую могут нести отдельные лица, государство, держащее в плену, отвечает за обращение с военнопленными.

Напомним

В СИЗО-5 российского города ростов-на-дону умер военнопленный украинец Александр Ищенко, который служил водителем в полку "Азов". Ему было 55 лет.