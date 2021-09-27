Смерть украинца после задержания в Польше: в крови погибшего не обнаружили следов наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Экспертиза не обнаружила следов наркотических веществ в крови погибшего после задержания полицией во Вроцлаве в Польше украинца Дмитрия Никифоренко. Об этом пишет УНН со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
Детали
В частности, издание сообщает, что по неизвестным пока причинам в конце прошлой недели дело гибели украинца решением Национальной прокуратуры Польши перенесено с Окружной прокуратуры города Свидница в региональную прокуратуру в Щецине.
К слову, окончательный отчет о вскрытии, проведенный польскими экспертами из Института судебной медицины во Вроцлаве, должен быть известен на неделе. Скорее всего, его проанализируют следователи из Щецина. Они также смогут заслушать свидетелей, указанных сторонами процесса.
Контекст
2 сентября польское издание Gazeta Wyborcza сообщило о смерти в вытрезвителе в городе Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. По информации издания, в отношении парня применили газ, били кулаками и дубинками и душили.
Генеральное консульство Украины в Кракове начало взаимодействие с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко.
Украина просит беспристрастного и быстрого следствия, привлечения причастных лиц к ответственности и информирования украинской стороны относительно смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими. В частности, Украина направила Министерству иностранных дел Польши ноту из-за инцидента.