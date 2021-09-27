Смерть українця після затримання у Польщі: у крові загиблого не виявили слідів наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Експертиза не виявила слідів наркотичних речовин у крові загиблого після затримання поліцією у Вроцлаві у Польщі українця Дмитра Никифоренка. Про це пише УНН з посиланням на Gazeta Wyborcza.
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Зокрема, видання повідомляє, що з невідомих наразі причин наприкінці минулого тижня справу загибелі українця рішенням Національної прокуратури Польщі перенесено з Окружної прокуратури міста Свідниця до регіональної прокуратури у Щецині.
До слова, остаточний звіт про розтин, проведений польськими експертами з Інституту судової медицини у Вроцлаві, повинен бути відомий на тижні. Швидше за все, його проаналізують слідчі з Щецина. Вони також зможуть заслухати свідків, зазначених сторонами процесу.
Контекст
2 вересня польське видання Gazeta Wyborcza повідомило про смерть у витверезнику в місті Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка. За інформацією видання, до хлопця застосували газ, били кулаками і кийками та душили.
Генеральне консульство України в Кракові почало взаємодію із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка.
Україна просить неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони щодо смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими. Зокрема, Україна направила Міністерству закордонних справ Польщі ноту через інцидент.