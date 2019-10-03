Следствие остановило расследование по делу покушения на активиста Мыхайлыка

“Следователи ссылаются на отсутствие в них одного из веществ доказательств — шары (которая была изъята в январе этого года с легких пострадавшего и находится в Германии ред.)”, — сообщил Мыхайлык отвечая на вопрос какая причина остановки досудебного расследования.

Также, Мыхайлыка заявил на пресс-конференции, что ГПУ не приложили усилий по возвращению пули из Германии.

“Генеральная прокуратура полностью саботировала подготовку документов по организации международной правовой помощи для того чтобы шар, который благодаря правительству Германии изъяли в Мюнхене ... была принята к вещественным доказательствам во время расследования”, — сказал Мыхайлык.

По его словам, за все время ему так и не дали ознакомиться с делом.

Также он отметил, что о постановлении о приостановлении расследования, которая датирована 31 июля 2019 года, он нашел в середине сентября.

“Моя соседка нашла конверт на улице во дворе и передала мне. А следователь телефону продолжал обещать дать ознакомиться с делом. А полтора месяца до этого отправил это постановление мне по почте и ничего об этом не говорил. Когда я нашел решение, он сразу ушел в отпуск”, — рассказал он.

Напомним, 22 сентября 2018 года на одесского активиста Олега Мыхайлыка совершили покушение. Это произошло вблизи его дома в центре Одессы. Полиция задержала трех подозреваемых в преступлении. Все они — иностранцы. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Сам Мыхайлык заявил о конфликте с городскими властями. Покушение связал со своим общественно-политической жизнью.

Как сообщал УНН, в ноябре 2018 года Киевский райсуд Одессы продолжил до 4 месяцев срок досудебного расследования по делу покушения на одесского активиста Олега Мыхайлыка.