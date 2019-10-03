Следствие остановило расследование по делу покушения на активиста Мыхайлыка

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 32382 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 62158 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 69845 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 117016 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 172121 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 164083 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 216612 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 201585 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 440173 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 233921 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
2м/с
67%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 52696 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 49779 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 51686 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 33213 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 26500 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 199290 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 184117 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 270522 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 440173 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 541514 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 117030 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 62240 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 59821 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 65980 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 96322 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Следствие остановило расследование по делу покушения на активиста Мыхайлыка

Киев • УНН

 • 9296 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Следствие остановило досудебного расследования по делу о покушении на жизнь одесского активиста Олега Мыхайлыка за отсутствия вещественного доказательства - шары. Об этом журналисту УНН сообщил Мыхайлык.

Следствие остановило расследование по делу покушения на активиста Мыхайлыка

“Следователи ссылаются на отсутствие в них одного из веществ доказательств — шары (которая была изъята в январе этого года с легких пострадавшего и находится в Германии ред.)”, — сообщил Мыхайлык отвечая на вопрос какая причина остановки досудебного расследования.

Также, Мыхайлыка заявил на пресс-конференции, что ГПУ не приложили усилий по возвращению пули из Германии.

“Генеральная прокуратура полностью саботировала подготовку документов по организации международной правовой помощи для того чтобы шар, который благодаря правительству Германии изъяли в Мюнхене ... была принята к вещественным доказательствам во время расследования”, — сказал Мыхайлык.

По его словам, за все время ему так и не дали ознакомиться с делом.

Также он отметил, что о постановлении о приостановлении расследования, которая датирована 31 июля 2019 года, он нашел в середине сентября.

“Моя соседка нашла конверт на улице во дворе и передала мне. А следователь телефону продолжал обещать дать ознакомиться с делом. А полтора месяца до этого отправил это постановление мне по почте и ничего об этом не говорил. Когда я нашел решение, он сразу ушел в отпуск”, — рассказал он.

Напомним, 22 сентября 2018 года на одесского активиста Олега Мыхайлыка совершили покушение. Это произошло вблизи его дома в центре Одессы. Полиция задержала трех подозреваемых в преступлении. Все они — иностранцы. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Сам Мыхайлык заявил о конфликте с городскими властями. Покушение связал со своим общественно-политической жизнью.

Как сообщал УНН, в ноябре 2018 года Киевский райсуд Одессы продолжил до 4 месяцев срок досудебного расследования по делу покушения на одесского активиста Олега Мыхайлыка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,847.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.23