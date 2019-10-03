Слідство зупинило розслідування в справі замаху на активіста Михайлика

“Слідчі посилаються на відсутність в них одного з речовин доказів — кулі, (яка була вилучена в січні цього року з легень потерпілого та перебуває в Німеччині —ред.)”, — повідомив Михайлик відповідаючи на питання яка причина зупинення досудового розслідування.

Також, Михайлик заявив на прес-конференції, що ГПУ не доклали зусиль щодо повернення кулі з Німеччини.

“Генеральна прокуратура повністю саботувала підготовку документів по організації міжнародної правової допомоги для того щоб кулю, яку завдяки уряду Німеччини вилучили в Мюнхені... була прийнята до речових доказів під час розслідування”, — сказав Михайлик.

За його словами, за весь час йому так і не дали ознайомитися зі справою.

Також, він зазначив, що про постанову щодо зупинення розслідування, яка датована 31 липня 2019 року, він знайшов в середині вересня.

“Моя сусідка знайшла конверт на вулиці у дворі та передала мені. А слідчий телефоном продовжував обіцяти дати ознайомитися зі справою. А півтора місяця до цього відправив цю постанову мені поштою і нічого про це не казав. Коли я знайшов постанову, він відразу пішов у відпустку”, — розповів він.

Нагадаємо, 22 вересня 2018 року на одеського активіста Олега Михайлика вчинили замах. Це сталося поблизу його будинку в центрі Одеси. Поліція затримала трьох підозрюваних у злочині. Усі вони — іноземці. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Сам Михайлик заявив про конфлікт із міською владою. Замах пов’язав зі своїм громадсько-політичним життям.

Як повідомляв УНН, у листопаді 2018 року Київський райсуд Одеси продовжив до 4 місяців строк досудового розслідування у справі замаху на одеського активіста Олега Михайлика.