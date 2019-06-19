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Следователи назвали отказ РФ от сотрудничества "пощечиной" родственникам жертв MH17

Киев • УНН

 • 8061 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Совместная следственная группа верит в причастность Российской Федерации к катастрофе рейса MH17, а отсутствие сотрудничества со стороны РФ считает "пощечиной" всем родственникам жертв трагедии. Об этом сказал голландский прокурор Фред Вестербеке на брифинге в Нидерландах Совместной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17, передает корреспондент УНН.

Следователи назвали отказ РФ от сотрудничества "пощечиной" родственникам жертв MH17

"В нашем расследовании – и я указал на это в прошлом году – мы установили участие Российской Федерации, когда речь заходит о деле MH17. Потому что они сделали доступной установку "БУК", которую использовали для того, чтоб сбить MH17. И у нас есть все материалы, которые могут это обосновать… Оглянувшись назад, вы можете установить, что с 17 июля 2014 года они не раскрыли ничего о том, что произошло. И это была пощечина для всех родственников жертв. Я призываю их начать сотрудничество", - сказал следователь.

Напомним, следователи в Нидерландах назвали имена причастных к катастрофе MH17. СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела сбития MH17. 

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Ранее Совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", которая принадлежит 53-й бригаде, являющейся частью ВС РФ, из города Курска в Российской Федерации.

Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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