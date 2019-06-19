Слідчі назвали відмову РФ від співпраці "ляпасом" родичам жертв MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Спільна слідча група вірить у причетність Російської Федерації до катастрофи рейса MH17, а відсутність співпраці з боку РФ вважає "ляпасом" всім родичам жертв трагедії. Про це сказав голландський прокурор Фред Вестербеке на брифінгу в Нідерландах Спільної слідчої групи (JIT) з розслідування катастрофи рейса MH17, передає кореспондент УНН.
"У нашому розслідуванні - і я вказав на це минулого року - ми встановили участь Російської Федерації, коли мова заходить про справу MH17. Тому що вони зробили доступною установку "БУК", яку використовували для того, щоб збити MH17. І у нас є всі матеріали, які можуть це обґрунтувати.. Озирнувшись назад, ви можете встановити, що з 17 липня 2014 року ці фірми не розкрили нічого про те, що сталося. І це був ляпас для всіх родичів жертв. Я закликаю їх почати співпрацю", - сказав слідчий.
Нагадаємо, слідчі в Нідерландах назвали імена причетних до катастрофи MH17. СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи збиття MH17.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Призначено дату суду над підозрюваними у справі MH17
Раніше Спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідної установкою "Бук", яка належить 53-й бригаді, яка є частиною ВС РФ, з міста Курська в Російській Федерації.
Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту.