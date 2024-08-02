Следователь должен установить, влияет ли Зима на ход расследования его дела, находясь на должности в НБУ - юрист

Следователь должен установить, может ли директор департамента НБУ Александр Зима влиять на ход расследования его дела, продолжая находиться на должности. В случае выявления негативного влияния, чиновник Нацбанка должен быть отстранен. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец.

Контекст

Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в уголовном производстве относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой.

Как сообщал УНН, уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Обычно следователи в уголовном производстве в первую очередь устанавливают, может ли человек, действия которого расследуются, влиять на свидетелей или потерпевших, а также препятствовать следствию, продолжая находиться на своей должности. С учетом того, что Юлии Соседке пришлось через суд требовать предоставления ей статуса потерпевшей, существует большая вероятность, что делом Зимы на самом деле никто не занимается. Ведь как объяснить отсутствие подозрения, а также решение суда об отстранении Зимы?

Кстати, кроме работы в должности директора юридического департамента НБУ, Зима еще и продолжает быть главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц. То есть по факту имеет очень широкий спектр возможностей влиять на тех, кому ранее мог дать вероятно незаконное поручение об отзыве исков против Нацбанка.

Если на стадии следствия будет доказано, что человек, находясь на этой должности и используя свое служебное положение, будет негативно влиять на состояние проведения досудебного расследования, на возможность влияния на свидетелей, очевидцев, потерпевших, то есть участников уголовного производства, негативно с целью избежать уголовной ответственности - то, конечно, что это достаточное основание для следователя и прокурора обращаться в суд об отстранении такого подозреваемого от занимаемой должности - отметил Баганец.

Относительно проведения служебного расследования действий Зимы, бывший замгенпрокурора отметил, что такую необходимость определяет руководитель организации, то есть в случае Зимы - глава НБУ Андрей Пышный. "Если руководитель считает, что проведение этого служебного расследования никак не повлияет на привлечение этого лица к уголовной ответственности - он может его не проводить. Но, если эти, так сказать, действия, которые совершил его подчиненный, могут нарушать внутренний распорядок, могут влиять на реализацию тех полномочий, которыми это лицо наделено, и что это может повлечь еще более сложные или негативные последствия - то, конечно, он должен проводить служебное расследование", - отметил Баганец.

Напомним

Соучредитель "АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка заявила, что Национальный банк Украины проигнорировал предложения акционеров банка "Конкорд" перед его ликвидацией, а потом еще и по указанию регулятора их лишили права на справедливый суд.