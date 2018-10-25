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Жалоба американки в полицию на злоумышленника предотвратила стрельбу в школах

Киев  •  УНН

 • 9038 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Американка Коберли Булл пожаловалась в полицию на жителя штата Кентукки Дилана Джеррелл, которому правоохранители помешали устроить стрельбу в ряде местных школ. Об этом сообщил в среду телеканал CNN, передает УНН.

Булл получила в Facebook от Джэррелла, с которым она до этого момента никогда не общалась, несколько писем с оскорблениями расистского характера и угрозами в адрес ее трех чернокожих детей. Жительница штата Нью-Джерси обнаружила на странице злоумышленника в соцсети его фотографию с огнестрельным оружием, после чего решила сообщить о нем в полицию Кентукки.

Как отмечает телеканал, американке “удалось предотвратить страшную трагедию”, полицейские обнаружили у 21-летнего американца несколько единиц стрелкового оружия, 200 патронов, а также подробный план нападения на несколько местных школ.

“Этот молодой человек задумал пойти в школы и вызвать там хаос. У него были необходимые средства, умысел и единственное, что стояло между ним и злом, которое он бы сотворил в школе, — это правоохранительные органы”, — отметил начальник одного из местных отделений полиции Рик Сандерс.

Джэрреллу предъявили обвинения по пунктам, связанным с террористической деятельностью. В полиции сообщили, что обнаружили доказательства “реальной и непосредственной угрозы” школам, расположенным недалеко от места проживания подсудимого.

Как сообщал УНН, председатель CNN связал инциденты с посылками и критику Белого дома в адрес СМИ.

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