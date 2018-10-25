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Скарга американки в поліцію на зловмисника запобігла стрілянині в школах

Скарга американки в поліцію на зловмисника запобігла стрілянині в школах

Київ • УНН

 • 9038 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Американка Коберлі Булл поскаржилася в поліцію на жителя штату Кентуккі Ділана Джеррелла, якому правоохоронці завадили влаштувати стрілянину в ряді місцевих шкіл. Про це повідомив в середу телеканал CNN, передає УНН.

Булл отримала в Facebook від Джеррелла, з яким вона до цього моменту ніколи не спілкувалася, декілька листів з образами расистського характеру і погрозами на адресу її трьох чорношкірих дітей. Мешканка штату Нью-Джерсі виявила на сторінці зловмисника в соцмережі його фотографію з вогнепальною зброєю, після чого вирішила повідомити про нього в поліцію Кентуккі.

Як зазначає телеканал, американці “вдалося запобігти страшній трагедії”, поліцейські виявили у 21-річного американця декілька одиниць стрілецької зброї, 200 набоїв, а також детальний план нападу на кілька місцевих шкіл.

“Цей молодий чоловік задумав піти в школи і викликати там хаос. У нього були необхідні кошти, задум і єдине, що стояло між ним і злом, яке він би створив в школі, — це правоохоронні органи”, — зазначив начальник одного з місцевих відділень поліції Рік Сандерс.

Джерреллу пред’явили звинувачення за пунктами, пов’язаними з терористичною діяльністю. У поліції повідомили, що виявили докази “реальної і безпосередньої загрози” школам, розташованим недалеко від місця проживання підсудного.

Як повідомляв УНН, голова CNN пов’язав інциденти з посилками і критику Білого дому на адресу ЗМІ.

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