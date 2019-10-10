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Скандал на пресс-марафоне: неизвестный забрался на стол и требовал разговора с Зеленским

Киев • УНН

 • 14900 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. На пресс-марафоне Президента Украины Владимира Зеленского неизвестный мужчина поднял скандал, залез на стол и начал требовать, чтобы Президент ответил на его вопросы, передает корреспондент УНН.

Скандал на пресс-марафоне: неизвестный забрался на стол и требовал разговора с Зеленским

“Я буду с вами говорить после того, как вы сможете стать человеком и слезете со стола на котором люди едят”, — сказал Президент.

Мужчина назвался Анатолием Криевским. Он принес с собой обращение к Президенту от епископов и требовал ответа на свои вопросы.

“Скажите, пожалуйста, почему с мая по октябрь мы обращаемся десятки раз с епископами Украины и профессорами и журналистами, а ваша администрация покрывает беззаконие бандитов СБУ. Полиция в Измаиле срывает наши молебны за солдат, за Украину от агрессии Путина. Почему вы не ответили епископам, остановите ли вы программу комитета Триста и шестерки Сороса? Остановите проклятие разврата гомосексуализма, остановите легализацию проституции, аборты или вы будете продолжать курс Порошенко, комитета Триста и шестерки Сороса?” — сказал мужчина.

Президент, в свою очередь, отметил, что не знает господина Сороса и не является его шестеркой.

“Я не знаю господина Сороса и не являюсь его шестеркой. Не могу продолжать его работу, я к его труду не имею никакого отношения. Я не занимаюсь легализацией проституции, этого в стране нет”, - сказал Зеленский.

По словам Президента, легализация чего либо в стране может быть только через законодательство. Сейчас никаких законов в ВР по легализации проституции нет.

“О людях с нетрадиционной ориентацией не хочу вам сейчас ничего говорить, потому что мы живем с вами в открытом свободном обществе, где каждый выбирает язык на котором говорит, национальность и свою ориентацию. Оставьте этих людей в покое”, - ответил Президент и завершил разговор.

Напомним, Глава Нацполиции Игорь Клименко поддерживает легализацию проституции в Украине в случае принятия цивилизованного, законодательного решения этой проблемы.

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