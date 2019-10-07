Голова Нацполіції розповів про своє ставлення до легалізації проституції та наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Голова Нацполіції Ігор Клименко підтримує легалізацію проституції в Україні в разі прийняття цивілізованого, законодавчого вирішення цієї проблеми. Про це він розповів у інтерв’ю LB, передає УНН.
“Якщо на державному рівні буде прийнято цивілізоване, законодавче рішення по легалізації проституції, напевно, так. Тому що ми все одно від цієї проблеми не позбудемося”, — розповів він.
Що стосується легалізації легких наркотиків, то голова Нацполіції вважає, що суспільство до цього поки не готове.
“Що стосується легалізації легких наркотиків, я бачив, чим закінчується прийом легких наркотиків у дітей. Вважаю, суспільство поки до цього не готове”, — додав він.
Нагадаємо, голова Нацполіції Ігор Клименко вважає, що перш ніж легалізувати зброю в Україні, необхідно закінчити бойові дії та вилучити всю незаконну зброю.