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Голова Нацполіції розповів про своє ставлення до легалізації проституції та наркотиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Голова Нацполіції Ігор Клименко підтримує легалізацію проституції в Україні в разі прийняття цивілізованого, законодавчого вирішення цієї проблеми. Про це він розповів у інтерв’ю LB, передає УНН.

Голова Нацполіції розповів про своє ставлення до легалізації проституції та наркотиків

“Якщо на державному рівні буде прийнято цивілізоване, законодавче рішення по легалізації проституції, напевно, так. Тому що ми все одно від цієї проблеми не позбудемося”, — розповів він.

Що стосується легалізації легких наркотиків, то голова Нацполіції вважає, що суспільство до цього поки не готове.

“Що стосується легалізації легких наркотиків, я бачив, чим закінчується прийом легких наркотиків у дітей. Вважаю, суспільство поки до цього не готове”, — додав він.

Нагадаємо, голова Нацполіції Ігор Клименко вважає, що перш ніж легалізувати зброю в Україні, необхідно закінчити бойові дії та вилучити всю незаконну зброю.

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