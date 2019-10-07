Председатель Нацполиции рассказал о своем отношении к легализации проституции и наркотиков

“Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся”, — рассказал он.

Что касается легализации легких наркотиков, то председатель Нацполиции считает, что общество к этому пока не готово.

“Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово”, — добавил он.

Напомним, председатель Нацполиции Игорь Клименко считает, что прежде чем легализовать оружие в Украине, необходимо закончить боевые действия и изъять всю незаконное оружие.