Голова Нацполіції про легалізацію зброї: спершу треба закінчити бойові дії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Голова Нацполіції Ігор Клименко вважає, що перш ніж легалізувати зброю в Україні, необхідно закінчити бойові дії та вилучити всю незаконну зброю. Про це він розповів в інтерв’ю виданню LB, передає УНН.
"Я вважаю, що перш за все потрібно вилучити незаконну зброю, а потім, можливо, провести аналіз всіх аргументів за і проти, вислухати експертів. Але все це - після того, як закінчаться бойові дії і не буде постійного джерела надходження нелегальної зброї, проте буде можливість належного контролю за легальною (зброєю, - ред.)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Білорусі заявили про схему поставок зброї в Росію з України.