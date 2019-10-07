Глава Нацполиции о легализации оружия: сначала надо закончить боевые действия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Глава Нацполиции Игорь Клименко считает, что прежде чем легализовать оружие в Украине, необходимо закончить боевые действия и изъять все незаконное оружие. Об этом он рассказал в интервью изданию LB, передает УНН.
"Я считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а затем, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов. Но все это - после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, однако будет возможность надлежащего контроля за легальным (оружием, - ред.)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Беларуси заявили о схеме поставок оружия в Россию из Украины.