Глава Нацполиции о легализации оружия: сначала надо закончить боевые действия

"Я считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а затем, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов. Но все это - после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, однако будет возможность надлежащего контроля за легальным (оружием, - ред.)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси заявили о схеме поставок оружия в Россию из Украины.