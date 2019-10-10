Скандал на пресмарафоні: невідомий видерся на стіл і вимагав розмови з Зеленським

“Я буду з вами говорити після того, коли ви зможете стати людиною і злізете зі столу на якому люди їдять”, — сказав Президент.

Чоловік назвався Анатолієм Криєвським. Він приніс з собою заяву до Президента від єпископів і вимагав відповіді на свої запитання.

“Скажіть, будь ласка, чому з травня по жовтень ми звертаємося десятки разів з єпископами України і професорами і журналістами, а ваша адміністрація покриває беззаконня бандитів СБУ. Поліція в Ізмаїлі зриває наші молебні за солдат, за Україну від агресії Путіна. Чому ви не дали відповіді єпископам чи зупините ви програму комітету Триста і шістки Сороса? Зупиніть прокляття розпусти гомосексуалізму, зупиніть легалізацію проституції, аборти чи ви будете продовжувати курс Порошенка, комітету Триста і шістки Сороса?” — сказав чоловік.

Президент, у свою чергу, відзначив, що не знає пана Сороса і не є його шісткою.

“Я не знаю пана Сороса і не є його шісткою. Не можу продовжувати його працю, бо я до його праці не маю ніякого відношення. Я не займаюся легалізацією проституції, цього в країні немає”, — сказав Зеленський.

За словами Президента, легалізація будь-чого в країні може бути тільки через законодавство. Наразі ніяких законів у ВР щодо легалізації проституції немає.

“Про людей з нетрадиційною орієнтацією не хочу вам зараз нічого говорити, тому що ми живемо з вами у відкритому вільному суспільстві, де кожен обирає мову якою спілкується, національність і свою орієнтацію. Залиште цих людей в спокої”, — відповів Президент і завершив розмову.

Нагадаємо, Голова Нацполіції Ігор Клименко підтримує легалізацію проституції в Україні в разі прийняття цивілізованого, законодавчого вирішення цієї проблеми.