Сегодня графики почасовых отключений потребителей применяются с 0:00 до 24:00. В случае изменения ситуации информация будет обновлена - заявили в Минэнерго.

В ведомстве напомнили, что отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80 % электроэнергии для своих нужд.

Вчера же для недопущения перегрузки в электросетях в отдельных регионах применялись дополнительные очереди графиков почасовых отключений. На Днепропетровщине применялись графики аварийных отключений - из-за роста потребления электроэнергии, несмотря на уже примененные на тот момент ограничения.

Последствия вражеских обстрелов

На Харьковщине во время вражеского обстрела отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточивались бытовые потребители, а также выключалось питание собственных нужд высоковольтной подстанции.

Состояние сетей

Вчера, по данным Минэнерго, в южном регионе из-за технологического нарушения отключалась высоковольтная воздушная линия. При этом обесточивалась подстанция. В результате без электроснабжения оставались потребители в Николаевской области. Всех уже заживили.

Кроме того, как сообщается, в Кировоградской области по технологическим причинам вчера днем отключалась кабельная линия, в результате чего обесточивались бытовые потребители. Всех запитали.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 26 542 МВт*ч. Экспорта не предвидится.

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